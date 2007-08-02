Порошенко отримав дві ”цікаві пропозиції”, але обрав ”правду в очі”

Петро Порошенко самостійно ухвалив рішення про те, що він не балотуватиметься на виборах до Верховної Ради після того, як отримав "цікаву" пропозицію від президента.

Про це він заявив, виступаючи на з`їзді "Нашої України", під час затвердження виборчого списку партії.

"Я хотів би звернутися зі словами вдячності за ті сотні дзвінків, які я отримав після вчорашніх повідомлень... І хотів би зняти інтригу – ніхто крім мене за мене рішення не приймав!", - сказав Порошенко.

"І В`ячеслав Кириленко, і Віктор Балога можуть підтвердити, що три дні тому я отримав від президента пропозицію сконцентруватися на фаховому економічному напрямку", - повідомив він.

Порошенко нагадав, що у четвер "Наша Україна" презентувала низку соціально-економічних ініціатив, для реалізації яких необхідні фахівці.

"Для мене ця пропозиція є досить цікавою і тому я звернувся до президії не включати мене до списку", - заявив він.

"Але нехай не радіють наші вороги, бо вони помиляються: я нікуди не йду і я залишаю за собою привілей казати в очі правду", - додав Порошенко.

Він також закликав своїх однопартійців виходити з принципу: "Що я зробив, щоб забезпечити перемогу партії, і хто може захистити партію від нападок?".

Після виступу Порошенка головуючий на з`їзді В`ячеслав Кириленко заявив, що з`їзд може розглянути питання про включення Порошенка до списку, але той відповів, "що взяв самовідвід".

Перед цим один з делегатів з`їзду від Токмака запропонував віддати Порошенку своє 326 місце у списку.

Українська правда