Порошенко отримав дві ”цікаві пропозиції”, але обрав ”правду в очі”
Нашоукраїнець власноруч знімав інтригу
Петро Порошенко самостійно ухвалив рішення про те, що він не балотуватиметься на виборах до Верховної Ради після того, як отримав "цікаву" пропозицію від президента.
Про це він заявив, виступаючи на з`їзді "Нашої України", під час затвердження виборчого списку партії.
"Я хотів би звернутися зі словами вдячності за ті сотні дзвінків, які я отримав після вчорашніх повідомлень... І хотів би зняти інтригу – ніхто крім мене за мене рішення не приймав!", - сказав Порошенко.
"І В`ячеслав Кириленко, і Віктор Балога можуть підтвердити, що три дні тому я отримав від президента пропозицію сконцентруватися на фаховому економічному напрямку", - повідомив він.
Порошенко нагадав, що у четвер "Наша Україна" презентувала низку соціально-економічних ініціатив, для реалізації яких необхідні фахівці.
"Для мене ця пропозиція є досить цікавою і тому я звернувся до президії не включати мене до списку", - заявив він.
"Але нехай не радіють наші вороги, бо вони помиляються: я нікуди не йду і я залишаю за собою привілей казати в очі правду", - додав Порошенко.
Він також закликав своїх однопартійців виходити з принципу: "Що я зробив, щоб забезпечити перемогу партії, і хто може захистити партію від нападок?".
Після виступу Порошенка головуючий на з`їзді В`ячеслав Кириленко заявив, що з`їзд може розглянути питання про включення Порошенка до списку, але той відповів, "що взяв самовідвід".
Перед цим один з делегатів з`їзду від Токмака запропонував віддати Порошенку своє 326 місце у списку.