Тимошенко каже, що обійшлося без ультиматумів

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО не виключає, що згодом на основі БЮТ буде створено єдину партію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні в інтерв’ю журналістам під час проведення чергового етапу VIII з’їзду ВО “Батьківщина”.

За її словами, “Батьківщина” не порушувала перед своїм партнерами – партією “Реформи і порядок” та Українською соціал-демократичною партією - в ультимативній формі питання про формування єдиної партії.

“Ми не ставили умови, вимоги, ультиматум вливати все в одну партію”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, якщо ПРП і УСДП колись дійсно приймуть для себе рішення про створення єдиної партії на основі БЮТ, то “значить так і буде”.

“Але всі процеси мають відбуватися виключно еволюційно”, - сказала лідер БЮТ.

У свою чергу, лідер ПРП Віктор ПИНЗЕНИК наголосив, що в Україні мають відбуватися процеси консолідації демократичних сил.

“Я думаю, що ми знайдемо спільну позицію”, - сказав він.

Водночас, лідер Української соціал-демократичної партії Євген КОРНІЙЧУК зазначив, що рішення по створення єдиної партії на основі БЮТ мають прийняти на своїх з’їздах всі політичні сили, які входять до Блоку Юлії Тимошенко.

“Але, я думаю, що ми найближчим часом таке рішення приймемо”, - сказав він.