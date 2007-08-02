Тимошенко каже, що обійшлося без ультиматумів
Але єдина партія - буде
Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО не виключає, що згодом на основі БЮТ буде створено єдину партію.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні в інтерв’ю журналістам під час проведення чергового етапу VIII з’їзду ВО “Батьківщина”.
За її словами, “Батьківщина” не порушувала перед своїм партнерами – партією “Реформи і порядок” та Українською соціал-демократичною партією - в ультимативній формі питання про формування єдиної партії.
“Ми не ставили умови, вимоги, ультиматум вливати все в одну партію”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
За її словами, якщо ПРП і УСДП колись дійсно приймуть для себе рішення про створення єдиної партії на основі БЮТ, то “значить так і буде”.
“Але всі процеси мають відбуватися виключно еволюційно”, - сказала лідер БЮТ.
У свою чергу, лідер ПРП Віктор ПИНЗЕНИК наголосив, що в Україні мають відбуватися процеси консолідації демократичних сил.
“Я думаю, що ми знайдемо спільну позицію”, - сказав він.
Водночас, лідер Української соціал-демократичної партії Євген КОРНІЙЧУК зазначив, що рішення по створення єдиної партії на основі БЮТ мають прийняти на своїх з’їздах всі політичні сили, які входять до Блоку Юлії Тимошенко.
“Але, я думаю, що ми найближчим часом таке рішення приймемо”, - сказав він.