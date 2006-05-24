Президент звільнив голову Київської облдержадміністрації

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм сьогоднішнім указом звільнив Євгена ЖОВТЯКА з посади голови Київської обласної державної адміністрації.

Текст указу розміщений на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня було оприлюднено повідомлення прес-служби Кабінету Міністрів України про рішення підготувати подання Президентові України про звільнення Є.ЖОВТЯКА з посади „за погіршення деяких показників соціально-економічного розвитку Київської області”.

Є.ЖОВТЯК не згоден з такою позицією уряду. Зокрема, він наголосив, що коли він очолив виконавчу владу в області, Київщина була на восьмому місці серед областей України. “За підсумками 2005 року ми вивели область на друге місце, а за перший квартал 2006 - на перше місце. Попереду лише місто Київ, і ми маємо тверді наміри обійти і його”, - сказав він. Є.ЖОВТЯК вважає спроби відправити його у відставку „земельно-спекулятивним політиканством”.

Наразі Є.ЖОВТЯК після операції перебуває в лікарні.