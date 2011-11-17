Частковий продаж Нафтогазу неминучий?

Через високе боргове навантаження частина активів НАК «Нафтогаз України» рано чи пізно буде продана.

Таку думку висловив у коментарі Weekly.UAстарший аналітик Міжнародного центру перспективних досліджень Ільдар ГАЗІЗУЛЛІН.

«На НАК висить величезне боргове навантаження, і воно постійно зростає. Тому, на мій погляд, частковий продаж компанії неминучий. Це може бути виведення «Нафтогазу» на IPO, реалізація окремих активів», – вважає експерт.

За його словами, оскільки основними кредиторами НАК виступають російські структури, то «їхнє слово буде вирішальним – кому продавати і як продавати».

І.ГАЗІЗУЛЛІН нагадав, щоб розрахуватися за імпортований у жовтні газ, «Нафтогазу» довелося звертатися за допомогою уряду і залучати позикові кошти.

Так, за його даними, минулого місяця статутний фонд держкомпанії був збільшений державою на 4 млрд. грн. (500 млн. дол.). Ще 550 млн. дол. «Нафтогазу» позичив російський «Газпромбанк».

Аналітик Міжнародного центру перспективних досліджень вважає, що для розрахунків за імпортований у листопаді і грудні газ НАКу знову доведеться залучати позикові кошти. На його думку, держкомпанія може розраховувати, швидше, тільки на кредити російських банків