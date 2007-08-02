Програму Тимошенко, на відміну від програми Ахметова, пишуть вітчизняні фахівці

Запропоновану Блоком Юлії Тимошенко програму стратегічного розвитку України розробляли вітчизняні фахівці.

Це наголошується в переданому УНІАН коментарі одного з лідерів БЮТ Миколи ТОМЕНКА.

«Політичні сили сьогодні представили виборцям дві конкуруючі програми дій. Один з них – це «План Маршалла» для уряду ЯНУКОВИЧА та Партії регіонів, який був замовлений за кордоном Фондом Ріната АХМЕТОВА. Другий – це програма БЮТ «Український прорив. До справедливої і конкурентноспроможної країни», презентована вчора Юлією ТИМОШЕНКО», - зазначив М.ТОМЕНКО.

Він нагадав, що два останні уряди, всупереч нормі Конституції, не подавали до Верховної Ради програми власних дій, не кажучи вже про розробку довгострокових стратегій розвитку країни. В той же час, програма уряду Ю.ТИМОШЕНКО «Назустріч людям» була затверджена у перший день його роботи.

Сьогодні ж дві провідні політичні сили заявили про намір розробити комплексні програми розвитку країни. Ці документи, наголосив М.ТОМЕНКО, відрізняються тим, що «План Маршалла» на замовлення Р.АХМЕТОВА пишуть американські експерти. На відміну від Партії регіонів, БЮТ залучив до підготовки своєї програми велику кількість вітчизняних фахівців. Більше того, основні положення цього «Плану Маршалла» залишаються на сьогодні невідомими. В той же час, БЮТ уже представив концептуальні засади своєї програми на відкрите обговорення громадськості.

«Фактично, сьогодні Україна може обрати між замовленим АХМЕТОВИМ «Планом Маршалла» і розробленою українськими експертами стратегією українського прориву, яку пропонує БЮТ для всього суспільства», - зазначив М.ТОМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня за ініціативи народного депутата V скликання від Партії регіонів Ріната АХМЕТОВА було створено Фонд «Ефективне управління», який розроблятиме рекомендації для уряду. Діяльність фонду зорієнтована на проектах і програмах, спрямованих на довгостроковий розвиток України, підвищення конкурентоспроможності української економіки, поліпшення якості життя українців.

Сам Р.АХМЕТОВ в одному з інтерв’ю повідомив, що перший проект фонду - програму економічних реформ на наступні чотири роки - розроблятиме одна з провідних міжнародних компаній, яка консультує багато держав, однак до проекту залучать і українських фахівців.

1 серпня відбулась презентація розробленої БЮТ Програми стратегічного розвитку України. Програма називається «Український прорив: до справедливої і конкурентоспроможної країни». Вона складається з 12 пунктів. Очікується ухвалення документа на міжпартійному з’їзді БЮТ 5 серпня.