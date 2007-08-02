Литвин передав до інтернатів 150 тисяч гривень власних коштів

Сьогодні лідер Народної партії Володимир ЛИТВИН під час перебування на Житомирщині передав ряду інтернатних закладів Житомирської області 150 тисяч гривень матеріальної допомоги з власних коштів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на зустрічі В.ЛИТВИНА з партактивом Житомирської обласної організації Народної партії голова цієї організації, екс-губернатор Житомирщини Микола РУДЧЕНКО.

За словами М.РУДЧЕНКА, "ці кошти будуть спрямовані на придбання медобладнання, ремонт інтернатних закладів та одяг для дітей-сиріт".

Сьогодні у Житомирі в приміщенні обласної облдержтелерадіокомпанії В.ЛИТВИН виступив перед однопартійцями та провів прес-конференцію для місцевих ЗМІ.