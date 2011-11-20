Луценко назвав нинішню опозицію безпорадною, але самозадоволеною

Нинішня опозиція є безпорадною, але самозадоволеною. Незважаючи ні на що, вона живе за принципом «опозиціонер опозиціонерові — друг, товариш і корм».

Про це у своїй статті для ZN.UAпише екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. У цьому середовищі, за його словами, «вже забули, коли востаннє спілкувалися з виборцями без Шустера. Головне — рейтинг, списки і спонсори».

Що стосується влади Віктора Януковича, то Ю.Луценко вважає її «авторитарною по суті і племінною» за формою. «Обмежені люди з нічим не обмеженою владою насаджують у країні культ бандитизму, продажності та хуторянства. Жодних національних ідеалів, жодних суспільних проектів, — пливи за течією і греби під себе. Або мовчи у «крайній хаті». Або їдь світ за очі. Або сідай у тюрму», — пише екс-міністр.

Обидві сторони політичного театру, на його думку, давно не розраховують на свідому підтримку виборців: «Одні роблять ставку на примус і фальсифікації, інші сподіваються, що з двох зол люди оберуть менше».