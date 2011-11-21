Святкування Дня Свободи почнеться біля Лук'янівського СІЗО

У кінці минулого тижня Окружний адміністративний суд Києва заборонив проведення масових акцій в центрі столиці 21 і 22 листопада — у сьому річницю "помаранчевої революції". Проте представники опозиційних громадських організацій і політичних партій, які ініціювали святкування Дня свободи, мають намір зустрітися 22 листопада на майдані Незалежності.

Представники опозиційних громадських організацій мають намір вийти на майдан Незалежності незалежно від рішення суду. "Святкування відбудеться за будь-якої політичної погоди", - заявив "Комерсантові" глава КУПР Сергій Мельниченко. За його словами, опозиція закликає всіх вийти на головну площу країни о 18.00. "Ми виконуватимемо указ президента Ющенка про святкування Дня свободи, тому що ми — законослухняні громадяни. А у діючого президента є два варіанти — або відмінити указ свого попередника, або самому вийти на Майдан з національним прапором", - резюмував він.

У свою чергу представники опозиційних партій перед відвідинами Майдану мають намір зустрітися біля будівлі Лук’янівського СІЗО, де утримують голову партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко. "Ми домовилися з керівниками київських організацій опозиційних партій почати о 17 годин мітинг біля СІЗО, - заявив глава київської міської організації партії "Батьківщина" Юрій Одарченко.— Після закінчення мітингу охочі прийдуть на Майдан і висловлять свою думку про нинішню репресивну владу. Там не буде ніяких організованих мітингів, але ми чекаємо багато людей".

У Міністерстві внутрішніх справ пояснили, що опозиціонерів, які вийшли на Майдан, "швидше за все" затримувати не будуть. "Якщо не буде хуліганських дій, то міліція просто складе протоколи на організаторів акції", - пояснив журналістам глава управління у зв`язках із громадськістю МВС Володимир Поліщук. Учора увечері співробітники міліції обгородили центральну частину Майдану залізними щитами.