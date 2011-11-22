МЗС Польщі підтверджує, що Сікорський і Більдт збираються до Ахметова

Міністри закордонних справ Польщі та Швеції Радослав СІКОРСЬКИЙ і Карл БІЛЬДТ у середу, 23 листопада, відвідають Донецьк з коротким візитом.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі польського МЗС.

Міністри відвідають Україну на запрошення президента футбольного клубу "Шахтар" Ріната АХМЕТОВА та, зокрема, побувають на матчі Ліги Чемпіонів "Шахтар" - "Порту" (Португалія).

"Візит стане нагодою для того, аби ознайомитись із підготовкою України до Євро-2012, політичною ситуацією в Україні та євроінтеграційними перспективами України", - відзначає прес-служба МЗС Польщі.

Представник прес-служби відмовився надати УНІАН додаткову інформацію про цей візит. "Ми не будемо надавати жодної додаткової інформації за винятком тої, яка є опублікованою", - сказав він.

Співрозмовник агентства не виключив, що додатковий матеріал може бути опублікований після візиту.