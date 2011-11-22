Тимошенко відчуває провину

Лідер партії “Батьківщина” Юлія ТИМОШЕНКО закликає українців відчути відповідальність за країну та захистити її від нинішньої влади.

Про це йдеться у привітанні Ю.ТИМОШЕНКО з нагоди Дня свободи, текст якого передано агентству УНІАН прес-службою “Батьківщини”.

Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що 7 років тому Україна стала частиною Європи, без урочистих підписань і ратифікацій документів. “І цілий світ заздрив тим простим українцям, які вийшли на Майдан, щоб разом мерзнути і грітися, співати і скандувати, радіти і сподіватися – разом любити свою країну. Бо така нація – це однозначний привід для гордості”, - вважає Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила, що саме тоді українці вибороли своє право бути в Європі, однак згодом “влада цей вибір розчинила у власних амбіціях і сварках”.

Ю.ТИМОШЕНКО додала, що сьогодні, у День Свободи, у неї змішані почуття: гордості за свою країну і провини за нездійснені мрії.

“Наслідком нашої недалекоглядності стала та купка клептоманів, яка зараз прийшла до влади. Вони думають, що прийшли надовго, назавжди. А тому і поводяться так, наче українців не існує, нації немає”, - наголосила лідер “Батьківщини”. У той же час, на її переконання, не може бути так, аби волелюбні українці мовчки ковтали все те, що їм підкидає влада.

“Севастополь здали – ковтнули. Податками обклали – ковтнули. Пенсію скоротили – ковтнули. Парканів набудували та «йолки» на Майдані ставлять за півтора місяці до Нового року…”, - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона висловила упевненість у тому, що свобода в середині кожної людини і не зникає, навіть коли людина у в’язниці. “Вона не може зникнути у цілої нації, яка у 2004 році виборола своє майбутнє, відстояла свою гідність, розправила плечі та змусила весь світ мріяти про той Дух Свободи, яким жила тоді Україна”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона побажала українцям згадати те відчуття гордості за свою країну, завдяки якому “ми кожен день вдягали помаранчеве, йшли на Майдан і несли теплі речі та гарячу каву в термосах”.

“Давайте згадаємо те відчуття і спробуємо його відтворити. Спробуємо знову відчути себе відповідальними за власну країну та захистити її”, - закликала Ю.ТИМОШЕНКО.