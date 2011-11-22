Партія Гриценка вийшла з Комітету опору диктатурі

Сьогодні під час засідання Ради політичної партії «Громадянська позиція» одноголосно було прийнято рішення про вихід з Комітету опору диктатурі (КОД).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії з посиланням на її лідера Анатолія ГРИЦЕНКА.

«Ми не бачимо жодного сенсу брати участь у засіданні КОД, бо окремі опозиційні вожді вирішили перетворити його на Комітет опори диктатури», - пояснив він.

На думку А.ГРИЦЕНКА, деякі представники опозиційних партій забули і про опір, і про загрозу диктатури, і про те, що лідери їхніх політсил сидять за ґратами, а своїм синхронним з Партією регіонів голосуванням за Закон «Про вибори», вони «забезпечили Банковій консенсусне схвалення законопроекту ЯНУКОВИЧА, що був підготовлений без опозиції, спрямований проти опозиції і має за мету забезпечити контроль Президента над новим парламентом, який обиратимуть у жовтні 2012 року».

«Насправді це ніякий не консенсус, це скоріше виглядає як змова між окремими опозиційними силами і чинною владою. І ця змова відбулася кулуарно, без урахування інтересів мільйонів громадян України, без урахування думки рядових членів партій і всупереч рішенню КОД», - вважає А.ГРИЦЕНКО.

Лідер «Громадянської позиції» нагадав, що Комітет опору диктатурі два тижні тому прийняв рішення, згідно з яким опозиція не голосує за законопроект В.ЯНУКОВИЧА і навіть своєю присутністю не освячує проштовхування його у парламентській залі.

«Це рішення не було виконано», - наголосив він.

Водночас А.ГРИЦЕНКО підкреслив, що «Громадянська позиція» і надалі співпрацюватиме з тими опозиційними партіями, які не за своєю риторикою, а за своїми діями є дійсно опозиційними, які не заграють з Банковою і відстоюють інтереси України.

«Ця співпраця, очевидно, буде відбуватися вже поза межами КОД, в інших форматах», - зазначив А.ГРИЦЕНКО.