Прихильники Тимошенко від СІЗО рушили на Майдан

Прихильники екс-прем’єра, лідера «Батьківщини» Юлії ТИМОШЕНКО закінчили пікетування Лук’янівського СІЗО та вирушили на мітинг на Майдан Незалежності.

Як передає кореспондент УНІАН, на закінчення мітингу керівник Київської міської організації партії «Батьківщина» Юрій ОДАРЧЕНКО зачитав людям, які зібрались, звернення від Ю.ТИМОШЕНКО з нагоди Дня Свободи. У ньому Ю.ТИМОШЕНКО, вітаючи українців, побажала усім «згадати відчуття гордості за Україну, яке панувало 7 років тому, і спробувати його відтворити».

Один з лідерів БЮТ, народний депутат Сергій СОБОЛЄВ у своєму виступі нагадав, що Президент Віктор ЯНУКОВИЧ лише сьогодні визнав необхідність провести обстеження стану здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО поза межами СІЗО. Натомість, за його словами, «настав час обстежити самого В.ЯНУКОВИЧА».

У свою чергу Ю.ОДАРЧЕНКО заявив, що сьогодні прихильники Ю.ТИМОШЕНКО прийшли під стіни СІЗО провести мирну акцію, однак завтра вони будуть готові прийти і «взяти штурмом ці стіни». Після цього він закликав усіх людей, які зібралися, їхати на Майдан Незалежності для святкування 7-ї річниці початку масових акцій протесту на центральній площі Києва.