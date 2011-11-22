Могильов надумав воскресити в Криму водну міліцію

Голова Ради міністрів Криму, екс-глава МВС Анатолій МОГИЛЬОВ пропонує відродити в республіці водну міліцію.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі кримського уряду.

На думку кримського прем`єра, такий підрозділ має функціонувати при Головному управлінні МВС України в Криму і бути забезпеченим плавзасобами, у тому числі за рахунок коштів з республіканського бюджету.

«У міліції є підрозділи, які здійснюють контроль за дотриманням законодавства на водних об`єктах. На жаль, в останні роки було скорочено фінансування цих підрозділів, вони не мають плавзасобів і забезпечують тільки охорону громадського порядку. Враховуючи збільшення числа маломірних суден, необхідно відроджувати водну міліцію, забезпечувати її всім необхідним обладнанням, плавальними засобами, щоб вона могла оперативно реагувати на всі порушення, слідкувати за якістю послуг, що надаються туристам, і забезпечувати безпеку пасажирів», - сказав А.МОГИЛЬОВ.

За даними Радміну, в Криму налічується 191 база маломірних суден, багато з яких не обслуговували пасажирів у період курортного сезону, оскільки не відповідають сучасним вимогам безпеки. При цьому органами місцевого самоврядування, а також інспекцією судноплавного нагляду, здійснюється недостатній контроль за безпекою експлуатації маломірних суден.