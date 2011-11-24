Литвин прогнозує, що у Верховну Раду ломитимуться, як мінімум, 50 партій

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН прогнозує, що у виборах народних депутатів в 2012 році братимуть участь мінімум 50 політичних структур.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, таку думку він висловив, відповідаючи на запитання учасників Сімнадцятого засідання Комітету з парламентського співробітництва між Україною та ЄС сьогодні в Києві.

При цьому голова ВР підкреслив, що він «проти штучної ліквідації політичних партій, але й проти штучного створення».

Спікер висловив сподівання, що ситуація зміниться після того, як відбудеться цивілізоване структурування суспільства, і вибори до парламенту в 2017 році вже відбуватимуться або за чисто мажоритарною системою, або за відкритими партійними списками.

«Змішана система виборів, яка закріплена у нещодавно прийнятому законі про вибори народних депутатів і за якою одна половина депутатського корпусу обирається за партійними, а інша - в мажоритарних округах, є лише напівкроком, результатом компромісу», - сказав В.ЛИТВИН.