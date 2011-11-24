Янукович розповів, ким він мріяв стати, коли був дитиною

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ в дитинстві мріяв стати кадетом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він розповів під час спілкування з ліцеїстами державного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» у Сумах.

На згадку про відвідання закладу ліцеїсти подарували Президентові книгу про кадетів.

Глава держави також оглянув експозицію музею історії ліцею.

Крім того, Президент наголосив на важливості патріотичного виховання молоді. Він запевнив, що держава створюватиме всі умови для молодих людей, які бажають опановувати військові професії та отримувати освіту у профільних навчальних закладах. «Я хочу побажати, щоб ви служили рідній землі і завжди пам’ятали про неї», – сказав В.ЯНУКОВИЧ кадетам.