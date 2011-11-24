Експерт прогнозує, що на вулиці можуть вийти наймані працівники

Директор українського філіалу Інституту країн СНД Володимир КОРНІЛОВ виділяє кілька груп населення, готових до участі в акціях протесту на сьогодні.

Як відзначив В.КОРНІЛОВ у коментарі УНІАН, зокрема, сьогоднішні акції протесту, розпочаті «чорнобильцями» і «афганцями», можуть поповнитися супротивниками ухвалення Трудового кодексу.

«Якщо Трудовий кодекс прийматиметься і розглядатиметься в тому вигляді, в якому він спочатку запланований у Верховній Раді, то тут можна чекати, що подібними групами населення стануть багато людей, які займаються найманою працею в Україні», - відзначив політолог. При цьому він прогнозує, що у влади «вистачить здорового глузду, щоб у такому вигляді Трудовий кодекс не дійшов до голосування у залі». Його переконання будуються на тому, що нинішні протестні акції тих же «афганців» і «чорнобильців», як правило, «не носять ідеологічний характер, однак при цьому є політичними».

Щодо підприємців, які рік тому організували Податковий Майдан, то В.КОРНІЛОВ скептично оцінює їх як можливу рушійну силу акцій протесту. «Лише потенційно… Справа в тому, і тут треба говорити відверто, наш середній клас за великим-то рахунком середнім класом і не є. Просто соціальна група підприємців взагалі не структурована, а ті люди, які становили ядро під час так званого «підприємницького Майдану», це просто торговці з ринку, які вирішують свої нагальні грошові справи для себе і потім розходяться», - уточнив експерт. На думку В.КОРНІЛОВА, «подібна соціальна група торговців, як правило, не може представляти якусь серйозну довгострокову силу».