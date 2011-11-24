Чорноволу «не було б соромно» йти у парламент від Кличка
15:16, 24 листопада 2011Політика
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Шукає можливості...
Народний депутат України, член групи «Реформи заради майбутнього» Тарас ЧОРНОВІЛ шукає можливості йти на наступні парламентські вибори від партії «УДАР» Віталія КЛИЧКА.
Про це депутат повідомив журналу Weekly.ua.
«У мене є зацікавленість в єдиному списку, де мені не було б соромно – у КЛИЧКА. Можливо, балотуватимуся по Дарницькому округу столиці, де живу», - заявив Т.ЧОРНОВІЛ.
На його думку, парламент після виборів-2012 радикально оновиться.
За інформацією Weekly.ua, більшість членів групи «Реформи заради майбутнього», зокрема її лідер Ігор РИБАКОВ, мають намір боротися за депутатський мандат на мажоритарних округах.
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