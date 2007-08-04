Каяття не допомогло - Калашніков пролетів мимо списку ПР

13:59, 04 серпня 2007
Політика
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Хоч у партії лишився...

Партія регіонів не включила до свого передвиборчого списку депутата V скликання Олега КАЛАШНІКОВА, але залишила його у складі партії.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийняте на X з’їзді партії.

Представляючи проект рішення В.ЯНУКОВИЧ сказав, що враховуючи минулорічний інцидент О.КАЛАШНІКОВА з журналістами телеканалу СТБ політрада партії сьогодні на своєму засіданні вирішила не включати його до списку.

Однак, «враховуючи його щире покаяння» пропонує залишити його у лавах партії.

Після цього таке формулювання було поставлено на голосування і делегати з’їзду схвалили його.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня 2006 року група людей з Партії регіонів, серед яких був депутат О.КАЛАШНІКОВ, завадила роботі телевізійної групи СТБ під стінами Верховної Ради України. Вони силоміць відібрали касету у знімальної групи СТБ, журналістів було побито. 14 липня прокуратурою Печерського району міста Києва було порушено кримінальну справу за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

 

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