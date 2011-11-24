Лавринович «вбив» 5 партій за те, що не знайшли кандидатів у Президенти

Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив позови Міністерства юстиції та анулював реєстраційні свідоцтва п‘яти політичних партій України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мін’юсту з посиланням на міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА.

За словами міністра, на підставі постанов Окружного адміністративного суду Києва до Єдиного реєстру громадських формувань внесено відомості про анулювання свідоцтва про реєстрацію Партії радикального прориву, політичної партії «Прагматичний вибір», Партії мусульман України, Зеленої партії України та Партії розбудови, правозахисту, недержавних організацій України «Партії правозахисту».

Свідоцтва анульовано на підставі того, що вказані партії не висували своїх кандидатів на пост Президента України у 2004, 2010 роках, кандидатів у народні депутати України на чергових виборах до Верховної Ради України у 2002, 2006 роках та на позачергових виборах у 2007 році.

Міністр нагадав, що стаття 24 Закону "Про політичні партії в Україні" визначає, що у разі невисування політичною партією своїх кандидатів по виборах Президента України та виборах народних депутатів України протягом десяти років орган, який зареєстрував політичну партію, має звернутися до суду з поданням про анулювання реєстраційного свідоцтва.

Рішення суду про анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії тягне за собою припинення діяльності політичної партії, розпуск її керівних органів, обласних, міських, районних організацій і первинних осередків та інших статутних утворень політичної партії, припинення членства в політичній партії, сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

Відповідно до статті 19 Кодексу адміністративного судочинства, адміністративні справи про анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії вирішуються окружним адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ.