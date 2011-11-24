Васюник: понад дві третини українців вважають Голодомор геноцидом

Колишній віце-прем`єр-міністр України, співкоординатор Громадського комітету вшанування пам`яті жертв Голодомору Іван ВАСЮНИК заявляє, що більше двох третин усіх українців вважають трагічні події 1932-1933 рр. геноцидом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу ТВі, про це він сказав в ефірі програми "Сьогодні. Про головне" на ТВі.

"За соціологічними опитуваннями останніх років, понад дві третини українців вважають цей трагічний період історії нації геноцидом", – повідомив І.ВАСЮНИК.

Він підкреслив, що таку думку поділяють жителі як західної, так і східної України.

Також І.ВАСЮНИК вважає, що через деякий час влада перестане ігнорувати питання Голодомору.

"Я думаю, що прийде час – через рік, через два, – і буде той період, коли незалежно від партійної приналежності, незалежно від того, де хто перебуває у цей час, і представники влади, і люди будуть разом, а не окремо вшановувати пам`ять убієнних голодом", - сказав він.