СБУ затримала директора Державної служби зайнятості

Співробітники СБУ вчора заарештували директора Державної служби зайнятості Володимира ГАЛИЦЬКОГО і декількох чиновників відомства.

Про це ZN.UAповідомило джерело в СБУ.

За його словами, під час обшуків у декількох банківських скриньках, які належали затриманим, було знайдено валютні цінності на загальну суму 7,5 млн. дол., велику кількість золотих годинників і коштовного каміння.

Передбачається, що 28 листопада суд визначить запобіжний захід для затриманих.

В.ГАЛИЦЬКИЙ очолював держслужбу зайнятості з травня 2003-го по квітень 2005 року і з серпня 2006-го до сьогодні. Останнє місце роботи перед держслужбою — директор департаменту інвестиційного розвитку «Енергоатом».

Паралельно з керівництвом Державним центром зайнятості В.ГАЛИЦЬКИЙ є керівником виконавчої дирекції Фонду державного соціального страхування України з безробіття. Бюджет фонду в 2010 році становив 7,3 млрд. грн.

У свою чергу джерело УНІАН повідомило, що разом із головою Держслужби зайнятості затримано ще чотирьох співробітників цього відомства. Всі вони підозрюються у хабарництві та зловживанні з бюджетними коштами.