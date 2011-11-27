Соратники Тимошенко: сьогодні у нашої Юлі - День народження

Представники "Батьківщини" вітають лідера партії, екс-прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО з днем народження.

"Сьогодні у нашої Юлі день народження. Ми прийдемо до неї в гості, принесемо квіти і вітання", - йдеться у вітальному листі, повідомляється на сайті Ю.ТИМОШЕНКО

Автори листа зазначають, що Ю.ТИМОШЕНКО в СІЗО, скоріш за все, не почує їхніх привітань, оскільки її переселили в іншу камеру - подалі від вулиці. "Однак ми знаємо, що вона відчуватиме нас навіть через товсті мури в’язниці", - підкреслюють члени її команди.

Звертаючись до свого лідера, представники "Батьківщини" висловлюють впевненість у тому, що Ю.ТИМОШЕНКО все переборе і все витримає: "Бо не тільки власна доля, а й доля цілої Великої України – в Твоїх руках».

«Зі святом, наша Рідна! З днем народження!", - наголошують автори вітання.