Ющенко закінчив виступ у парламенті

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликав новообрану Верховну Раду України невідкладно сформувати Конституційний Суд.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи на відкритті першої сесії ВР п’ятого скликання, Президент наголосив, що беззастережною передумовою, яка стосується усього складу парламенту, є невідкладне забезпечення функціонування Конституційного Суду. «Це є парламентський борг перед українським суспільством», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент озвучив вимоги, за яких він дасть згоду на запропоновану коаліцією кандидатуру на посаду прем’єр-міністра України. Ющенко підкреслив, що він як глава держави дасть згоду на запропоновану коаліцією кандидатуру прем’єра, а отже - і всього складу уряду, якщо уряд складатиметься з тих, хто як єдина команда забезпечить поступальний розвиток України на основі європейських цінностей, якщо він буде здатен згуртувати націю, надати поштовх економічним реформам і забезпечити безумовне дотримання прав та свобод людини.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що 2006 рік ознаменував нову політичну добу в житті України. Конституційні зміни визначають особливий характер ролі і місця новообраного парламенту. За його словами, уперше парламент обрано на пропорційній основі, уперше ключовим інструментом роботи Верховної Ради стає механізм формування коаліції депутатських фракцій, сказав Президент.

«Досі Президент України не був безпосереднім учасником формування коаліції, але уважно спостерігає за цим процесом», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Віктор ЮЩЕНКО наголосив на необхідності ухвалення новим складом Верховної Ради України законів, що забезпечать проведення судової реформи і реформи органів правопорядку.

Президент заявив, що у мовному питанні влада не відступить від Конституції України і забезпечить державність української мови. “Ми не відступимо від нашої Конституції та європейських стандартів”, - наголосив В.ЮЩЕНКО, говорячи про проблематику мовного питання в Україні.

“Ми забезпечимо державність української мови, ми забезпечимо мовні права національних меншин, ми забезпечимо за державний кошт захист тих мов, що перебувають на порозі зникнення”, - наголосив Президент.

Президент України наголосив, що зовнішньополітичний курс України залишиться незмінним і незворотнім.

Президент також підкреслив, що діяльність України у рамках Спільноти демократичного вибору, ГУАМ, зокрема, зусилля у врегулюванні Придністровського конфлікту, свідчить про статус України як держави, яка здійснює ініціативну, зважену і результативну зовнішню політику.

Водночас В.ЮЩЕНКО звернувся до парламентаріїв із закликом прийняти необхідні законодавчі акти, які б дозволили повноцінно привести законодавство України до європейських стандартів.