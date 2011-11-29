Комунальники відхрестилися від паркану під Верховною Радою (документ)
Відповідь на журналістський запит
Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Печерського району не ставило паркан біля Верховної ради.
Як повідомляє Українська правда, про це йдеться у відповіді директора комунального підприємства П. Коротинського на журналістський запит.
У відповіді зазначається, що "дозволу (погодження тощо) на встановлення огорожі в Маріїнському парку у м. Києві до підприємства не надходило".
Крім того, повідомляється, що "розпорядження керівника (керівників) КмП по триманню зелених насаджень Печерського району щодо встановлення паркану (огорожі) у Маріїнському парку у м. Києві підприємством не видавалося".
Як відомо, довкола Верховної Ради України встановлено паркан, який уже декілька разів зносили громадяни під час акцій протесту. Потім огорожу відновлювали.
У Київській міськдержадміністрації повідомили, що дозволу на встановлення паркану довкола парламенту у Маріїнському парку служби КМДА не давали.
Заступник глави КМДА з питань ЖКГ Олександр Мазурчак 18 листопада повідомив, що паркан біля Верховної Ради встановило Печерське управління зелених насаджень.