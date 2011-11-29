Комунальники відхрестилися від паркану під Верховною Радою (документ)

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Печерського району не ставило паркан біля Верховної ради.

Як повідомляє Українська правда, про це йдеться у відповіді директора комунального підприємства П. Коротинського на журналістський запит.

У відповіді зазначається, що "дозволу (погодження тощо) на встановлення огорожі в Маріїнському парку у м. Києві до підприємства не надходило".

Крім того, повідомляється, що "розпорядження керівника (керівників) КмП по триманню зелених насаджень Печерського району щодо встановлення паркану (огорожі) у Маріїнському парку у м. Києві підприємством не видавалося".

Як відомо, довкола Верховної Ради України встановлено паркан, який уже декілька разів зносили громадяни під час акцій протесту. Потім огорожу відновлювали.

У Київській міськдержадміністрації повідомили, що дозволу на встановлення паркану довкола парламенту у Маріїнському парку служби КМДА не давали.

Заступник глави КМДА з питань ЖКГ Олександр Мазурчак 18 листопада повідомив, що паркан біля Верховної Ради встановило Печерське управління зелених насаджень.