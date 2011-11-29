У Азарова розповіли, як чутки про відставку прем'єра шкодять Україні

Повідомлення про можливу відставку прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА заважають переговорним процесам, які веде Україна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам прес-секретар прем`єра Віталій ЛУК’ЯНЕНКО.

«Такі повідомлення впливають на рейтинги України, серйозні переговорні процеси. Потрібно нести відповідальність за такі повідомлення», - сказав В.ЛУК’ЯНЕНКО.

Як повідомлялося, 28 листопада низка ЗМІ розповсюдила інформацію про те, що питання про відставку прем`єр-міністра М.АЗАРОВА вже вирішено.