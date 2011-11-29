У Азарова розповіли, як чутки про відставку прем'єра шкодять Україні
10:41, 29 листопада 2011Політика
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"Треба відповідати за такі повідомлення"
Повідомлення про можливу відставку прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА заважають переговорним процесам, які веде Україна.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам прес-секретар прем`єра Віталій ЛУК’ЯНЕНКО.
«Такі повідомлення впливають на рейтинги України, серйозні переговорні процеси. Потрібно нести відповідальність за такі повідомлення», - сказав В.ЛУК’ЯНЕНКО.
Як повідомлялося, 28 листопада низка ЗМІ розповсюдила інформацію про те, що питання про відставку прем`єр-міністра М.АЗАРОВА вже вирішено.
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