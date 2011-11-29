Чорнобильці намагаються перекрити рух на Грушевського

Чорнобильці намагаються перекрити рух по вулиці Грушевського біля Будинку уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, кілька десятків чорнобильців намагаються перекрити рух по вул. Грушевського, але їх відтіснили на тротуар бійці спецпідрозділу міліції «Беркут».

Водночас, декілька сотень «беркутівців» підтягуються до вул. Грушевського з боку вул. Садової.

У даний час рух вулицею Грушевського відбувається у звичному режимі.