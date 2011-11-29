Тігіпко прямо відповів чорнобильцям: у нас на це немає грошей

Віце-прем`єр-міністр, міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО заявляє, що в державному бюджеті недостатньо коштів для забезпечення всіх соціальних виплат.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ТІГІПКО заявив сьогодні на з`їзді Федерації роботодавців України.

«Йти на всі вимоги (чорнобильців, афганців – УНІАН) ми не можемо, у нас немає на це грошей», - сказав С.ТІГІПКО.

За його словами, з урахуванням боргів на виплати всім пільговим категоріям громадян необхідно 170 млрд. грн. Віце-прем`єр уточнив, що, зокрема, на виплати чорнобильцям необхідно 6,6 млрд. грн., учасникам війни - 10 млрд. грн., «дітям війни» - 10 млрд. грн.

Також С.ТІГІПКО відзначив, що сьогодні вийшла постанова Кабміну про підвищення соціальних гарантій для чорнобильців. «Це серйозна постанова з великими можливостями для тих ліквідаторів, які дійсно брали участь в ліквідації», - наголосив він.

За словами віце-прем`єра, Кабмін не може задовольнити вимоги всіх пільговиків.

«Чути людей, безумовно, треба, але є межа, яку ми переступити не можемо», - наголосив С.ТІГІПКО.