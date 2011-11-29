Розгляд апеляції Тимошенко по суті призначили на 13 грудня

1 грудня відбудеться попередній розгляд апеляції екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО в Апеляційному суді Києва, а 13 грудня відбудеться розгляд апеляції по суті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам державний обвинувач у газовій справі Лілія ФРОЛОВА.

«Засідання з апеляційного розгляду кримінальної справи стосовно підсудної ТИМОШЕНКО відбудеться 13 грудня, як і було призначено судом першої інстанції, а 1 грудня в Апеляційному суді відбудеться засідання з попереднього розгляду кримінальної справи, тобто попередній розгляд справи", - сказала вона, коментуючи заяву захисника Ю.ТИМОШЕНКО, народного депутата Сергія ВЛАСЕНКА про перенесення розгляду апеляції.

Як відзначила Л.ФРОЛОВА, в даному випадку "все абсолютно правильно призначено Апеляційним судом".

Вона пояснила, що відповідно до норм кримінально-процесуального законодавства дату розгляду апеляції визначає суд першої інстанції, а суд апеляційної інстанції при прийнятті справи має право провести попередній розгляд відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства.

"Це - законодавчо врегульований момент, і нічого тут немає такого, що б не відповідало вимогам закону" - сказала вона.

Як зазначила Л.ФРОЛОВА, на попередньому розгляді відбуватиметься "перевірка вироку суду в рамках апеляції".

Крім того, вона відзначила, що допуск екс-прем`єра на розгляд апеляції у справі стосовно неї визначатиметься судом. "ТИМОШЕНКО має право зробити заяву про її присутність на апеляційному розгляді й суд має право її запросити", - сказала Л.ФРОЛОВА.

На питання про вірогідність присутності Ю.ТИМОШЕНКО на засіданні, враховуючи стан її здоров`я, Л.ФРОЛОВА відповіла: "Це визначатиме суд".

Як повідомляв УНІАН, С.ВЛАСЕНКО сьогодні, 29 листопада, заявив, що попередній розгляд апеляції на судовий вирок Ю.ТИМОШЕНКО відбудеться 1 грудня. «Попереднє засідання у цій справі призначене не на 13 грудня, а на 1 грудня цього року, на 9.30 ранку», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Він зазначив, що це засідання матиме підготовчий, технічний характер, але, за його словами, від вирішення цих технічних питань залежатиме розвиток процесу в Апеляційному суді.

За його словами, Апеляційний суд має вирішити питання про зміну запобіжного заходу, а також питання про проведення судового слідства.