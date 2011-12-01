Янукович: на ЄврАзЕС від України поїдуть «певні посадові особи»

Україна буде представлена на саміті Євразійського економічного співтовариства (ЄврАзЕС) посадовими особами, оскільки зацікавлена у співробітництві з Митним союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ повідомив під час спілкування з українськими журналістами в Єрусалимі.

Відповідаючи на запитання, де він все ж таки буде 19 грудня – на саміті ЄврАзЕС чи на саміті Україна-ЄС у Києві - Президент зауважив: «Все це гра не наша. Це розуміють, хто співставляє дві події».

Він підкреслив, що Україна безумовно буде представлена на саміті ЄврАзЕС.

«Україна буде представлена на ЄврАзЕС як спостерігач, і певні посадові особи будуть там працювати. Ми зацікавлені також брати участь і співпрацювати з Митним союзом», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня в Києві відбудеться ХV саміт Україна-ЄС, на якому планується офіційне оголошення про завершення переговорів щодо Угоди про асоціацію.

23 листопада низка ЗМІ з посиланням на джерело в секретаріаті ЄврАзЕс повідомили, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ візьме участь у 32-му засіданні Міждержавної ради ЄврАзЕс 19 грудня в Москві.

24 листопада В.ЯНУКОВИЧ, на запитання журналістів, чи поїде він до Москви 19 грудня, заявив, що він перебуватиме там, де це буде необхідно.

У Міністерстві закордонних справ України розраховують, що саміт Україна-ЄС 19 грудня відбудеться на вищому політичному рівні.