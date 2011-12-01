Азаров обіцяє позбавити чиновників «суттєвої» частини службових авто

Уряд незабаром вживе заходів щодо істотного скорочення кількості службових автомобілів чиновників.

Про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив сьогодні під час спілкування зі своїми респондентами в мережі Facebook, повідомляється на Урядовому порталі.

«Скоро буде вжито заходів із різкого скорочення кількості службових автомобілів чиновників, і зроблено це буде заради серйозної економії витрат на утримання апарату органів управління», - написав М.АЗАРОВ.

М.АЗАРОВ подякував всім своїм респондентам, які повідомляють про спроби чиновників придбати дорогі автомобілі. За всіма такими повідомленнями з Харкова, Житомира, Рівного, Донецька, відзначив прем`єр, винні чиновники понесли або понесуть відповідальність.

М.АЗАРОВ також повідомив, що дав вказівку Мінекономрозвитку відстежувати подібного роду інформацію у «Віснику державних закупівель», блокувати процедури та інформувати про такі факти його особисто.