Захисник Тимошенко: У нас судова система з обличчям Кірєєва

Народний депутат від "БЮТ-Батьківщина" Сергій ВЛАСЕНКО прогнозує, що розгляд скарги екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО на вирок Печерського районного суду Києва у «газовій» справі буде швидким.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам після оголошення рішення Апеляційного суду Києва про призначання апеляції Ю.ТИМОШЕНКО до розгляду по суті.

«Це (розгляд апеляції судом – УНІАН) залежить від того, як буде продовжувати слухати справу суддя СІТАЙЛО, умовно кажучи, чи суддя КІРЄЄВ. Якщо захисту буде надано по 10 хвилин виступити, то і за півгодини закінчать. Хоча я хочу нагадати, що лише апеляція Юлії ТИМОШЕНКО складає 94 сторінки», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

В той же час він зазначив, що прийняте сьогодні рішення Апеляційного суду і той факт, що не було задоволено жодного клопотання захисту, свідчить про те, що в Україні немає незалежної судової системи, а Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ є «не європейським лідером, а українським диктатором».

«У нас судова система з обличчям Кірєєва», - наголосив С.ВЛАСЕНКО.

Як повідомлялося, сьогодні Апеляційний суд Києва відмовив у задоволенні клопотання захисту Ю.ТИМОШЕНКО про зупинення провадження у справі у зв`язку з поганим станом здоров`я екс-прем`єра.

Суд також відмовив захисту у зміні запобіжного заходу для Ю.ТИМОШЕНКО у зв’язку з неможливістю цього на цьому етапі судового розгляду.

Крім того, суддя вважає безпідставним клопотання про допуск на апеляційний процес двох захисників – Сергія ВЛАСЕНКА та Миколи ТИТАРЕНКА.