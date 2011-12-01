Янукович: угоду про асоціацію з ЄС 19 грудня треба парафувати

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вітає ухвалення Європарламентом доповіді щодо України і сподівається на парафування угоди про асоціацію з Євросоюзом під час саміту Україна-ЄС 19 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спілкування з українськими журналістами в Єрусалимі.

«Прийняття рішення Європарламентом це, безумовно, добра новина для України», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він звернув увагу на важливість того, що у доповіді Європарламент закликає інституції ЄС надати Україні перспективу членства в об’єднанні, згідно з 49 статтею Лісабонського договору.

«Вказано там (резолюції) і на проблеми, які існують в Україні. Ми про них добре знаємо. Ми над ними працюємо. Ми також зацікавлені в тому, щоб якомога швидше вирішити їх», - зазначив Президент.

«Треба парафувати», - підсумував він, говорячи про угоду про асоціацію.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 грудня, Європарламент схвалив доповідь щодо рекомендацій Раді ЄС, Єврокомісії та Європейській службі зовнішніх дій стосовно угоди про асоціацію з Україною.

ЄП рекомендував цим інституціям визнати прагнення України стати членом ЄС за умови відповідності критеріям демократії та допомогти Україні у проведенні реформування Конституції та виборчого законодавства. Депутати закликали українську владу надати можливість колишньому прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО та іншим опозиційним лідерам використати їхнє право на повноцінну участь у політичних процесах, “як зараз, так і під час наступних виборів в Україні”.

Європарламент виступив за парафування угоди про асоціацію з Україною в цьому році та її підписання – в наступному. Водночас ЄП закликав передбачити механізми призупинення дії угоди про асоціацію між Україною та ЄС у випадку порушень Києвом демократичних принципів.

Європарламент також виступив за активну роботу зі встановлення безвізового режиму з Україною.

Крім того, євродепутати хочуть посилити співпрацю з Україною в енергетичній галузі й виступили за надання Києву допомоги у «газових» переговорах з Москвою.

Також ЄП закликав українську владу продовжити реалізацію політичних та економічних реформ.