Посол Росії: інтенсивність газових переговорів з Києвом значно зросте

РФ сподівається завершити переговори з Україною щодо газу в грудні цього року.

Про це заявив сьогодні посол Росії в Києві Михайло ЗУРАБОВ, передає РІА «Новости».

"І Росія, і Україна все-таки розраховують на те, щоб в цьому місяці підписати все те, що має регулювати взаємовідносини між Російською Федерацією і Україною в енергетичній сфері, насамперед питання газового співробітництва", - сказав М. ЗУРАБОВ журналістам на виборчій дільниці в Києві.

"Це, швидше за все, буде міжурядова угода", - додав посол.

За словами М.ЗУРАБОВА, майбутня угода має бути відповідним чином легітимізована двома державами.

"Воно повинна бути відповідним чином схвалена", - зазначив посол. Також, уточнив М.ЗУРАБОВ, для закріплення майбутніх газових домовленостей, якщо буде потрібно, можуть бути проведені необхідні внутрішньодержавні процедури.

"Якщо у нас може виникнути збій (за термінами підписання угоди), то він може носити тільки технічний характер", - заявив посол.

М.ЗУРАБОВ заявив, що збій, якщо він станеться, відбудеться тільки в зв'язку з дуже щільним графіком української та російської сторін з врегулювання технічних і юридичних питань.

М.ЗУРАБОВ також повідомив, що на початку наступного тижня інтенсивність переговорів Києва і Москви з газової тематики значно зросте.

"Робота повинна вестися вкрай інтенсивно, часу не так багато. У керівництва України і керівництва Росії є дуже великий обсяг завдань, які вони повинні вирішити до кінця цього року», - сказав він. За словами посла, влада України зацікавлена прийняти держбюджет на 2012 рік з новою ціною на російський газ. "Це є однією з умов надання траншу Міжнародного валютного фонду", - сказав він.

Як повідомлялося, Київ вважає ціну на російський газ завищеною і веде з Москвою переговори про її зниження. У четвертому кварталі України сплачує близько 400 дол. за одну тисячу кубометрів. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сподівається, що сторони домовляться про зниження ціни на газ до кінця року.