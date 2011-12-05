Попов: Гроші мають залишатися в Києві

Голова КМДА Олександр ПОПОВ на апаратній нараді дав доручення скласти перелік київських підприємств, продукція яких може стати конкурентоспроможною, а їхній розвиток сприятиме реалізації стратегічної ініціативи «Зроблено в Києві», яка закладена у проекті Стратегії розвитку Києва.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

«Одна з проблем великих промислових підприємств – відсутність серйозних замовлень, зокрема державних. Міська влада має можливість і повинна допомогти їм у вирішенні цієї проблеми. Це подвійна користь для міста. По-перше, працівники отримають зарплату, підприємства – обігові кошти і прибуток, а відтак, збільшиться обсяг податкових надходжень до бюджету. А по-друге, продукція вітчизняних виробників дешевша за іноземні аналоги», – зазначив О.ПОПОВ.

Щодо якості київської продукції голова КМДА висловив упевненість, що вона «не поступається, а нерідко і перевищує за якістю іноземні аналоги».

«Влада має допомогти підприємствам пропагувати свою продукцію і в Україні, і за її межами. Знак «Зроблено в Києві» має стати авторитетним брендом. Це також сприятиме формуванню позитивного іміджу Києва і досягненню інших наших стратегічних цілей», – підкреслив О.ПОПОВ.

Голова КМДА дав доручення розробити пропозиції щодо співпраці з підприємствами, які виробляють медичну техніку та товари для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

«Їхня продукція має стати основою матеріально-технічного забезпечення реформ в медичній та соціальній сфері», – впевнений О.ПОПОВ.

У КМДА нагадали, що раніше О.ПОПОВ доручав скласти перелік підприємств, які можуть виготовляти обладнання для парковок та брати участь у конкурсі з будівництва паркінгів, який оголосила КМДА. «Гроші повинні залишатися у Києві», – наголосив він.