УНП вимагає заборонити спорудження монумента ”Жертвам ОУН-УПА”

Українська народна партія вимагає від Кабінету міністрів заборонити будівництво в Сімферополі антиукраїнського монументу жертвам ОУН-УПА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, про це заявив голова Кримської організації Української народної партії Олег ФОМУШКІН у зв`язку із затвердженням проекту пам’ятника "жертвам терору ОУН-УПА «Постріл у спину»", який споруджується з ініціативи КПУ та інших проросійських організацій Криму.

О.ФОМУШКІН аргументує таку вимогу в першу чергу положенням чинного українського законодавства, згідно з яким "місцева влада має повноваження ухвалювати рішення щодо встановлення пам`ятників місцевого значення, однак не має такого права щодо пам`ятників загальнонаціонального масштабу, як-от з тематики боротьби ОУН-УПА". "Такі рішення – компетенція центральної влади, і саме вона повинна закликати місцеву владу дотримуватися закону", - наголошує голова Кримської УНП.

О.ФОМУШКІН повідомив, що "Кримська УНП вже готує позов до суду проти мерії Сімферополя", який подасть у разі відсутності реакції з Києва.

"Мільйони українців стали жертвами комуністичного терору, загинули в таборах Леніна, Сталіна та Брежнєва, а КПУ ініціює спорудження пам’ятника жертвам ОУН-УПА – єдиній силі, яка боролася проти комуністичного режиму в Україні", - зазначає О.ФОМУШКІН. Він переконаний в необхідності "встановити в центрі Києва, Сімферополя та інших обласних центрів України монументів жертвам комуністичного режиму, адже у більшості українських сімей родичі загинули від голодомору або в сталінсько-ленінських застінках".

"Треба нарешті припинити перекручування історії – зі справжніх катів робити героїв, а з героям творити імідж катів", - підсумував голова Кримської УНП.