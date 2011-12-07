Клінтон побачила спільне в Білорусі, України й Росії

Державний секретар США Гілларі КЛІНТОН піддала критиці ситуацію з дотриманням прав людини в низці країн СНД, у тому числі, в Україні.

Як передає «Голос Америки», у виступі на нараді міністрів закордонних справ країн ОБСЄ, що проходить у Вільнюсі, де також був присутній глава зовнішньополітичного відомства України Костянтин ГРИЩЕНКО, Г.КЛІНТОН, зокрема, заявила про необхідність проведення розслідування порушень під час недільних виборах до Державної Думи Росії.

Вона підкреслила, що права людини є важливою складовою міжнародної стабільності і безпеки. Обговорення цих питань, сказала глава американської дипломатії, «особливо доречне у рік, коли звичайні громадяни Близького Сходу та інших країн продемонстрували, що люди всього світу вимагають поваги до їхньої гідності, прагнуть до свободи і нових можливостей».

Серйозні порушення прав людини у країнах ОБСЄ не можуть не викликати занепокоєння, заявила Г.КЛІНТОН.

Як один із прикладів вона навела Білорусь, де правозахисники піддаються переслідуванням з боку влади.

«Алесь БЄЛЯЦЬКИЙ засуджений до чотирьох з половиною років тюремного ув'язнення за ухиляння від сплати податків, але в очах влади його головним злочином було те, що він надавав допомогу жертвам репресій з боку держави. Екс-кандидати у президенти від демократичної опозиції Андрій САННІКОВ і Микола СТАТКЕВИЧ вже більше року перебувають у в'язниці, як і інші політичні ув'язнені», - заявила Г.КЛІНТОН.

У виступі вона згадала і про долю колишнього українського прем'єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО. Винесений щодо неї вирок «викликає серйозні питання про політичні мотиви, якими він був обумовлений», сказала Державний секретар США.

Особливе місце у промові Г.КЛІНТОН зайняла оцінка виборів до Державної Думи РФ, що відбулися минулої неділі.

«Ми серйозно стурбовані тим, як пройшли ці вибори. Незалежні політичні партії, такі як ПАРНАС, не були зареєстровані. Попередні доповіді спостерігачів ОБСЄ свідчать про спроби вкидання бюлетенів, маніпуляції зі списками виборців та інші порушення», - підкреслила Г.КЛІНТОН.

Говорячи про російські вибори, вона також звернула увагу на переслідування незалежних спостерігачів, зокрема асоціації «Голос», і зажадала проведення розслідування порушень.

«Російський народ, як і всі народи, заслуговує на те, щоб його голос був почутий і врахований. А це означає, що вони заслуговують вільних, чесних, прозорих виборів і лідерів, які будуть підзвітні їм», - заявила Держсекретар.

Вона підкреслила, що в епоху Інтернету зміст основних прав людини має бути переосмислений і поширитися на кіберпростір.

«Фундаментальні свободи – слова, мирних зборів і асоціацій – мають охоплювати діалоги у Twitter і збори, що проводяться НКО через Facebook, так само як і демонстрації на міських площах», - пояснила вона.

Також Г.КЛІНТОН повідомила, що США і представники 27 інших країн вносять на розгляд ОБСЄ проект Декларації про фундаментальні свободи в цифрову епоху, яка повинна підтвердити, що прийняті у ході Гельсінського процесу зобов'язання стосуються також і Інтернету.