У Лук’янівському СІЗО розпочалося судове засідання у справі Тимошенко

У камері Лук’янівського СІЗО розпочалося виїзне засідання Шевченківського райсуду Києва щодо обрання екс-прем’єру Юлії ТИМОШЕНКО запобіжного заходу у справі ЄЕСУ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», за словами захисника екс-прем’єра Сергія ВЛАСЕНКА, сторона захисту просила перенести судове засідання, але суд не надав йому такої можливості. «Ми просили перенести засідання хоча б на обід, але суддя Андрій ТРУБНІКОВ не взяв до уваги всі наші доводи», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

На територію СІЗО не допустили ні народних депутатів, ні журналістів, тому вони очікують біля пропускного пункту.

Також біля Лук’янівського СІЗО зібралися прихильники Ю.ТИМОШЕНКО, які скандують: «Юлі – волю!».