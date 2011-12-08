Нардепи у супроводі міліції відвели корову до машини
11:35, 08 грудня 2011Політика
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Худобина пройшлася Маріїнським парком
Народні депутати Олег ЛЯШКО та Іван ЗАЄЦЬ відвели від будівлі Верховної Ради корову, яку привезли фермери – учасники акції протесту проти ухвалення закону про ринок землі.
Як передає кореспондент УНІАН, до цього у щільному оточенні спецпідрозділу міліції вони вели переговори про свої подальші дії.
Після цього, домовившись, також у супроводі міліції через Маріїнський парк депутати провели тварину до автомобіля, на якому її було привезено до парламенту.
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