Єфремов відмовляється розуміти, як ВР може звільнити Тимошенко

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ сподівається, що найближчим часом вдасться домовитися з меншістю в парламенті з питання розблокування роботи Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу, підкресливши: «Ми маємо намір у переговорному процесі з нашими колегами все-таки досягти якоїсь угоди».

«Якщо цієї угоди в довгостроковому періоді не буде досягнуто, ми думатимемо, як забезпечити роботу парламенту», - додав О.ЄФРЕМОВ.

Він підкреслив, що вимога в меншості єдина – звільнити екс-прем`єра Юлію ТИМОШЕНКО. «Як це можна зробити процедурно з боку парламенту, мені важко розуміти. Практично неможливо», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

Він підкреслив, що «ми зараз у стадії оцінки ситуації для подальшого ухвалення рішення».

За словами О.ЄФРЕМОВА, всі розуміють, «що кінець року, і в цій ситуації необхідна злагоджена робота парламенту, і велика частина депутатів готова до цієї роботи».

«Я сподіваюся, що протягом найближчого часу ми все-таки знайдемо варіант вирішення цього питання й продовжимо працювати в сесійному залі, як це має бути», - підкреслив О.ЄФРЕМОВ.