Карпачова заявляє, що стан здоров'я Тимошенко погіршився

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА заявляє, що стан здоров`я екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО погіршився.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні на прес-конференції.

«Можу сказати, що стан здоров`я її погіршився, принаймні візуально це зрозуміло», - сказала Н.КАРПАЧОВА.

За її словами, під час зустрічі з Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що впродовж 3 тижнів отримувала знеболювальне у зв`язку з проблемами хребта, але потім уколи робити припинили. За словами Н.КАРПАЧОВОЇ, керівник медичної частини СІЗО повідомив їй про те, що вони припинили колоти Ю.ТИМОШЕНКО знеболюючі тому, що, за їх спостереженнями, ці ін’єкції викликають синці на тілі. «Але для того, щоб зробити такі висновки, і керівник медичної частини теж погодився зі мною, необхідно провести серйозне медикаментозне обстеження, принаймні взяти кров, необхідно висновок гематолога», - сказала омбудсман.

Вона також повідомила, що під час її відвідання Ю.ТИМОШЕНКО 7 грудня фельдшер зробив екс-прем`єр-міністру ін`єкцію знеболювального, яка діє 24 години.

Вранці 8 грудня, за словами Н.КАРПАЧОВОЇ, коли відбулося судове засідання, Ю.ТИМОШЕНКО вкололи ще одну ін`єкцію, щоб зняти біль.

«Я бачила її декілька разів в старій камері №242, бачу зараз в ізоляторі медичної частини, мабуть, є підстави чому її переведено в медичний ізолятор, мабуть, що стан здоров`я, за висновками лікарів, не покращився. Це лежить вже просто на поверхні», - додала вона.

При цьому Уповноважений з прав людини знову підкреслила, що вважає брутальним порушенням національного та європейського законодавства проведення виїзного судового засідання у справі Юлії ТИМОШЕНКО в СІЗО.

Н.КАРПАЧОВА нагадала, що ще десять років тому парламент України вилучив частину п’яту статті 20 Кримінально-процесуального кодексу України, яка передбачала так звані виїзні засідання. «Тому сьогодні будь-яке виїзне засідання, тим більше у слідчий ізолятор, є брутальним порушенням і національного законодавства, і пункту першого статті 6 Європейської конвенції з прав людини», - сказала Н.КАРПАЧОВА.

«Я наголосила на цьому під час зустрічі з суддею, який 7 числа завершив своє коротке засідання, знаючи про мій терміновий приїзд до слідчого ізолятора. Я попередила, що це фактично створює у майбутньому за бажанням пані ТИМОШЕНКО ще одну справу в Європейському суді з прав людини», - додала Н.КАРПАЧОВА.