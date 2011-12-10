Наливайченко: Європі й Україні необхідна сильна та процвітаюча Росія

Голова політради «Нашої України» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО висловив солідарність з росіянами, які відстоюють своє право обирати владу на чесних виборах та закликав Європу активно домагатися захисту прав і свобод в Росії.

Про це повідомляє прес-служба партії

«Висловлюємо солідарність з російськими громадянами, представниками опозиційних політичних сил, які обстоюють своє невід'ємне право обирати владу на чесних виборах», - сказав політик під час участі у міжнародній конференції «20 років після розпаду СРСР. Історичний контекст і стратегічні перспективи» у Тбілісі.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО висловив вимогу до російської влади негайно звільнити Олексія НАВАЛЬНОГО та усіх, кого незаконно затримано під час мітингів у Росії. «Сьогодні на стороні демократичних сил Росії симпатія і підтримка всіх людей, які вірять у демократичні цінності і бажають добра Росії як демократичній державі», - заявив голова політради «Нашої України».

В.НАЛИВАЙЧЕНКО закликав європейську демократичну спільноту активно домагатися захисту прав і свобод в Росії і в жодному разі не залишити цю ситуацію поза увагою. «Російська демократія сьогодні потребує світової підтримки. Супроти монстра неоімперіалізму, сталінізму і авторитаризму», - заявив політик.

Він відзначив і той факт, що Європа, пасивно спостерігаючи за антидемократичними процесами в Росії, стоїть перед небезпекою нової холодної війни. За його словами, російська влада хоче зберегти статус «великої держави», хибно розуміючи його як неоімперський і такий, що придушує права і свободи особистості.

«Її зусилля спрямовані не на збільшення своєї економічної потуги чи створення інтелектуального продукту. Колишня імперія намагається здобути реванш за рахунок порушень прав людини і розширення зони впливу. Яскравим прикладом такої політики Москви є і боротьба з інакомисленням всередині своєї держави, і війна та окупація територій Грузії», - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

На його переконання, зараз ідеться не про зіткнення економічних інтересів Росії і Європи, а про конфлікт протилежних ціннісних систем; не про локальну війну на Кавказі, а про спробу грубо зламати систему колективної безпеки в Європі.

«Протиставити цьому ми можемо нашу спільну роботу над зміцненням демократії і свободи на всьому пострадянському просторі», - вважає політик.

«Європі та Україні необхідна сильна та процвітаюча Росія, в якій діють демократичні правила і немає місця для авторитаризму, реабілітації сталінізму та реваншизму, що отруюють життя не лише в самій Росії, але шкодять її сусідам і зазіхають на безпеку всієї Європи», - підкреслив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Я впевнений, що у формуванні нашої спільної політики стосовно Росії мають переважати демократичні людські цінності. Ми разом повинні створити демократичний союз вільних народів проти реставрації імперіалізму», - сказав він.