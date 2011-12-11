У наметовому містечку чорнобильців згорнули всі намети, крім одного

На даний час у Донецьку в наметовому містечку протестуючих чорнобильців добровільно згорнуті всі намети, крім одного великого, що належить народному депутату України Анатолію ГРИЦЕНКУ.



Про це кореспонденту УНІАН повідомив керівник Донецької облорганізації партії «Громадянська позиція», помічник народного депутата А. ГРИЦЕНКА Олександр ГЕВЕЛЄВ.



За його словами сьогодні весь день з протестуючими чорнобильцями вели переговори керівники Донецької обласної державної адміністрації.



За підсумками переговорів велика частина чорнобильців на чолі з головою Донецького облосередку Всеукраїнської громадської організації інвалідів Чорнобильської катастрофи «Чорнобиль-Єдність» Миколою ГОНЧАРОВИМ погодилися на запропоновані умови влади призупинити акцію взамін на гарантію виплати пенсій в повному розмірі за листопад і грудень 2011 року, і почали згортати свої намети.



О.ГЕВЕЛЄВ сказав, що на його запитання про те, що відбувається і чому демонтуються намети, «одні з найбільш ініціативних раніше учасників акції відповіли, що вони втомилися боротися і зараз не відчувають підтримки з боку регіонів і з боку своїх громадян».



О.ГЕВЛЄВ також зазначив, що частина ініціативної групи, осіб 6-7, серед яких і інвалід-чорнобилець Володимир ДЕРКАЧ, висловили незгоду з прийнятим рішенням і заявили про те, що вони «не продаються, а продовжують акцію протесту, домагаючись пенсійних виплат не тільки для учасників голодування, а й для всіх чернобильців в Україні».



І, оскільки великий намет є особистою власністю А. ГРИЦЕНКА, він залишається на місці, і ті, хто вирішив продовжити акцію, перебувають на місці, підсумував керівник Донецької облорганізації партії «Громадянська позиція», висловивши повну підтримку тим, хто вирішив продовжити протест.



Нагадаємо, раніше всі протестувальники заявляли, що компроміс з владою неможливий.



У свою чергу, прес-секретар губернатора Донецької області Римма ФІЛЬ повідомила, що сьогодні в другій половині дня в наметове містечко до чорнобильців приїхав голова ОДА Андрій ШИШАЦЬКИЙ та о 19.30 «переговори завершилися».



«Чорнобильці припиняють акцію і згортають намети, в Пенсійному фонді виділене місце, де будуть ці намети, частину їх люди заберуть з собою і виїдуть», - сказала вона, додавши, що місто виділило мікроавтобуси і надало допомогу комунальних служб для збору наметів.



За словами Р. ФІЛЬ, за підсумками переговорів було прийнято рішення, що «буквально завтра» Донецька облрада зі свого бюджету виділить 0,5 млн. грн., А також з бюджетів міст і районів регіону також будуть виділені 0,5 млн. грн. , крім того, частина коштів «надійде з позабюджетних фондів», «щоб компенсувати втрати виплат чорнобильцям».



«Плюс наступного року в січні ще 300 тис. буде виділено, - додала прес-секретар губернатора, - Це буде одноразова допомога і потерпілим, і особливо нужденним інвалідам першої групи».



За словами Р. ФІЛЬ, «завтра активісти повинні надати списки тих, кому будуть виділені гроші».