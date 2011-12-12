У київській ПР заявляють, що виграли вибори у Вишневому

У Київській обласній організації Партії регіонів заявляють, що на виборах у місті Вишневе переконливу перемогу отримав висуванець цієї партії Ілля ДІКОВ.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби Київської облорганізації Партії регіонів.

«За попередніми підрахунками, переконливу перемогу на виборах міського голови Вишневого отримав Ілля ДІКОВ – висуванець від Партії регіонів. За нього проголосувало майже 65% виборців, які взяли участь у голосуванні», - наголошують в обласній організації Партії регіонів.

При цьому, за даними авторів заяви, найближчий конкурент І.ДІКОВА від Всеукраїнського об’єднання «Свобода» набрав «уп’ятеро менше» голосів.

Водночас Київська обласна організація Партії регіонів заявляє про наявність «численних порушень виборчого законодавства», що були допущені з боку представників опонентів, які «зухвало поводили себе на виборчих дільницях, вдаючись до відвертих провокацій та залякувань членів виборчих комісій».

«Усі ці факти зафіксовані працівниками органів внутрішніх справ, сподіваємося, що правоохоронці дадуть належну оцінку таким діям», - наголошується у заяві облорганізації Партії регіонів.

Разом з тим Київська обласна організація ПР дякує усім мешканцям Вишневого, які віддали свої голоси за представника їхньої політичної сили, і запевняє, що вони «не помилилися в своєму виборі».

Як повідомляв УНІАН, вибори міського голови Вишневого відбулися вчора, 11 грудня