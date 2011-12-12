Лазаренко категорично відхрещується від вбивств Щербаня і Гетьмана

Колишній прем’єр-міністр України Павло ЛАЗАРЕНКО категорично заперечує свою причетність до замовних вбивств Євгена Щербаня та Вадима Гетьмана.

Про це йдеться у його заяві, переданій УНІАН адвокатом П.ЛАЗАРЕНКА Мариною ДОВГОПОЛОЮ.

«Я, ЛАЗАРЕНКО Павло Іванович, неодноразово заявляв і заявляю, що не маю жодного відношення до замовних вбивств Є.Щербаня та В.Гетьмана, які вже багато років намагаються на мене “повісити” в Україні», - зазначається в заяві.

На думку П.ЛАЗАРЕНКА, «всі ці обвинувачення не мають під собою жодного підгрунтя і є черговою спробою дискредитувати мене для досягнення замовлення».

Як повідомлялося, нещодавно перший заступник генпрокурора Ренат КУЗЬМІН заявляв, що ГПУ володіє доказами того, що замовне вбивство в 1996 році народного депутата і підприємця Є.Щербаня було оплачено фірмами, які належали Юлії ТИМОШЕНКО та П.ЛАЗАРЕНКУ.

"Гроші на рахунок кілерів надійшли від фірм, що належать ЛАЗАРЕНКУ і ТИМОШЕНКО. Ці фірми контролювалися цими двома людьми», - сказав Р.КУЗЬМІН.

«Це все доведено Документально. І в цьому немає ніяких сумнівів. Є свідчення з цього приводу людей », - додав він.

При цьому заступник генпрокурора зазначив, що «це все підлягає ретельній перевірці».

Довідка УНІАН. Голову Нацбанку України В.Гетьмана застрелили у ліфті будинку в Києві, де він мешкав, у квітні 1998 року.

Народного депутата Є.Щербаня було вбито 3 листопада 1996 року в аеропорту Донецька.

17 квітня 2003 року Луганський апеляційний суд ухвалив вирок у кримінальній справі, що містила понад 20 епізодів, зокрема вбивства В.Гетьмана Є.Щербаня. Обвинуваченими у справі визнано 8 осіб, усі вони обвинувачуються в бандитизмі (ст. 69 Кримінального кодексу України). Троє з них - Сергій КУЛЄВ, Вадим БОЛОТСЬКИХ і Леонід ДОБРОБАТЬКО - одержали найвищий термін – довічне ув’язнення. Костянтин НІКУЛІН і Ігор ПУШНЯКОВ засуджені до 15 років позбавлення волі. Сергій ВОЛОДЧЕНКО і Микола МАЛАХОВ - до 11 років позбавлення волі, Едуард КОСИГІН - до 11,5 років.

П.ЛАЗАРЕНКО проходив у справі як замовник вбивств В.Гетьмана і Є.Щербаня. Цим вироком колишнього прем`єр-міністра визнано причетним до вбивства цих осіб.