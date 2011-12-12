Польща вважає можливим парафування Угоди про асоціацію до кінця року

Міністерство закордонних справ головуючої зараз в Європейському Союзі Польщі вважає можливим парафування Угоди про aсоціацію України з ЄС до кінця поточного року.

Про це сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі міністерства, відповідаючи на інформаційний запит агентства.

„На нашу думку, шанс на парафування Угоди про асоціацію (України з ЄС) в 2011 році існує”, - відзначило МЗС Польщі.

Міністерство, коментуючи формальний повторний арешт екс-прем’єра України Юлії ТИМОШЕНКО, відзначило, що ця справа не приведе до зриву запланованого на 19 грудня саміту Україна- ЄС у Києві.

„Саміт ЄС-Україна запланований на 19 грудня, і на сьогодні ніщо не вказує на те, що він мав би бути відміненим”, - відзначила прес-служба.

Довідка УНІАН. Раніше представники влади Польщі, яка вперше в історії головує в Євросоюзі в другій половині 2011 року, неодноразово заявляли, що сподіваються на парафування угоди про асоціацію між Україною на грудневому саміті в Києві.

Водночас європейські політики та експерти висловлювали песимістичні прогнози, зауважуючи, що через "справу ТИМОШЕНКО" саміт навіть може не відбутися.

Найбільший безпосередній західний сусід України - Польща, яка підписала договір про асоціацію з ЄС наприкінці 1991 року (набув чинності на початку 1994 року), вступила в європейське об`єднання у травні 2004 року.