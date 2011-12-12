Шушкевич каже, що отримує пенсію 40 центів на місяць

Екс-глава Білоруської держави Станіслав ШУШКЕВИЧ заявляє, що отримує пенсію у розмірі 40 центів.

Про це С.ШУШКЕВИЧ повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

"Він (Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО - УНІАН) вирішив, що повинен мені помститися. Він встановив мені пенсію за особливі заслуги перед білоруським народом на рівні 1997 року, видав спеціальний декрет. І зараз ця пенсія у мене становить 40 центів на місяць - 3 тисячі 200 білоруських рублів", - сказав С.ШУШКЕВИЧ.

Водночас екс-глава Білоруської держави підкреслив, що не має наміру звертатися до О.ЛУКАШЕНКА з проханням поліпшити його пенсійне забезпечення. "Я у нього не проситиму, щоб він дав мені нормальну пенсію. Я вважаю, що це показник рівня розуму, мстивості, також політичний і економічний рівень цієї людини", - додав він.

За його словами, всі судові інстанції в Білорусі підтвердили правильність призначення йому персональної пенсії. "А до Конституційного суду я не можу звернутися, тому що в Білорусі до Конституційного суду можуть звернутися тільки Рада міністрів, дві палати так званого парламенту, Адміністрація Президента і Верховний суд", - уточнив С.ШУШКЕВИЧ.

Екс-глава Білоруської держави повідомив, що заробляє на життя читанням публічних лекцій в університетах різних країн світу, зокрема, Японії, США, Південної Кореї, Польщі, Росії і України. "З фізики я прочитав одну лекцію. Вся решта лекцій - з політології", - повідомив він.

Після прес-конференції до С.ШУШКЕВІЧА звернулися представниці організації FEMEN - спочатку за автографом, а потім попросили дозволу з ним сфотографуватися. Під час спілкування з С.ШУШКЕВИЧЕМ представниці FEMEN не оголювалися. Як зазначила одна з дівчат, вони планують проявити солідарність з білоруськими політичними ув`язненими у рамках заходів Тижня солідарності з Білоруссю.