“Батьківщина”: влада піде на вбивство Тимошенко у СІЗО

Влада свідомо реалізує сценарій вбивства колишнього прем’єр-міністра України, лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО у слідчому ізоляторі.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві партії “Батьківщина”.

Члени партії вважають, що підтвердженням цих намірів є, серед іншого, заява керівника пенітенціарної служби про те, що Ю.ТИМОШЕНКО повернуть до звичайної камери СІЗО, оскільки вона «не докладає зусиль для свого одужання».

«Подібні заяви керівництва пенітенціарної служби, цинічні висновки тюремних лікарів, абсурдні виїзні засідання суду – це все рішення, які спрямовані на вбивство Юлії ТИМОШЕНКО. Ми переконані, що замовлення на страту іде персонально від ЯНУКОВИЧА», - підкреслили в «Батьківщині».

У партії обурені цими діями і заявами представників влади.

«Яких зусиль має докладати для свого одужання Юлія ТИМОШЕНКО, якщо вона вже понад місяць не встає з ліжка, а отримує тільки знеболювальні, та й то нерегулярно? Яким дивним чином може одужати хвора жінка без діагнозу, без ліків і навіть без лікаря, якому вона довіряє?» - йдеться в заяві.

У «Батьківщині» наголошують, що «отримати належне лікування Юлія ТИМОШЕНКО зможе лише в умовах стаціонару спеціалізованого медичного закладу поза межами СІЗО, і це підтверджено висновками незалежних медиків». У зв’язку з цим у членів партії «виникають серйозні підозри в намаганні фізичного знищення лідера опозиції».

“Батьківщина” наполягає, що «Юлія ТИМОШЕНКО перебуває в СІЗО абсолютно безпідставно і має бути негайно звільнена з-під арешту».

Довідка УНІАН. 11 жовтня Печерський районний суд Києва засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі за перевищення влади і службових повноважень під час укладання газових контрактів з Росією в 2009 році.

Екс-прем’єр з 5 серпня утримується у Лук’янівському СІЗО.