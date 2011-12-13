Однопартійці Тігіпка наразі не хочуть зливатися в ПР

Запорізька міська організація політичної партії «Сильна Україна» прийняла рішення про припинення переговорного процесу про об'єднання з Партією регіонів, вимагаючи зміни керівника Запорізької міської організації ПР Володимира КАЛЬЦЕВА.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з офіційною заявою міської організації, відповідне рішення прийняте Бюро Запорізької міської організації партії «Сильна Україна» у зв'язку з тим, що «керівництво міської організації Партії регіонів В.КАЛЬЦЕВ (керівник Запорізької міськорганізації ПР – УНІАН) часто ставить свої особисті інтереси вище інтересів громади».

«По місту Запоріжжю переговорний процес (про об'єднання політсил – УНІАН) зайшов у безвихідь. Насамперед, це пов'язано з перебуванням на чолі керівництва Запорізької міської організації Партії регіонів Володимира КАЛЬЦЕВА. Керуючи міською організацією Партії регіонів, В.КАЛЬЦЕВ часто ставить свої особисті інтереси вище інтересів громади», - стверджується в офіційній заяві Запорізької міськорганізації партії «Сильна Україна».

У заяві також повідомляється, що враховуючи даний факт, а також те, що «дії В.КАЛЬЦЕВА дуже негативно позначаються як на іміджі місцевої організації Партії регіонів, так і на рейтингу всієї партії в цілому, ключовою умовою для об'єднання партійних організацій у місті Запоріжжя є усунення В.КАЛЬЦЕВА від керівництва Запорізькою міською організацією Партії регіонів і від виконання функцій секретаря Запорізької міської ради».

У зв'язку з цим, стверджується в заяві за підписом голови Бюро Запорізької міськорганізації «Сильної України» Валерія ЕДЕЛЄВА, «Бюро Запорізької міської партійної організації політичної партії «Сильна Україна» прийняте рішення про припинення Запорізькою міською партійною організацією партії «Сильна Україна» участі в переговорному процесі про об'єднання з Партією регіонів до зміни керівника Запорізької міської організації Партії регіонів В.КАЛЬЦЕВА».