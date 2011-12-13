Декілька тисяч прихильників Тимошенко пікетують Апеляційний суд

Декілька тисяч прихильників екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО пікетують будівлю Апеляційного суду Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, оскільки майданчик безпосередньо перед будівлею суду є замалим, аби там могли розміститись усі охочі, то люди розташувались у різних частинах Солом’янської площі.

До суду прибули представники партій «Батьківщина», «Фронт Змін», інших опозиційних сил. Вони тримають свої партійні прапори.

Учасники акції скандують: «Юлі – волю!», «Банду геть!».

На Солом’янській площі перебуває велика кількість працівників міліції.

Оскільки на площі перетинаються одразу декілька вулиць, правоохоронці створили «живі кордони» вздовж проїжджої частини цих вулиць безпосередньо біля суду, аби прихильники Ю.ТИМОШЕНКО не виходили на проїжджу частину і не перекривали рух транспорту.