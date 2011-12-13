Турчинов: лікарі відмовилися ставити підписи під довідкою Тимошенко

22:27, 13 грудня 2011
Політика
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"Вже фальшують не тільки справи"

Довідку про стан здоров’я екс-прем’єр-міністра України, лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО, яку представники Генпрокуратури надали сьогодні Апеляційному суду Києва, підписали лише працівники СІЗО, у той час як лікарі свої підписи під нею не поставили.

Про це сьогодні в ефірі «5 каналу» заявив перший заступник лідера партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ.

За його словами, прокуратура надала суду довідку, що «ТИМОШЕНКО можна привозити, або на ношах приносити до суду, і це не завадить її здоров’ю».

"Але, що цікаво, дійсно, комісія була у Юлії Володимирівни (ТИМОШЕНКО – УНІАН), було там два нейрохірурги і чотири працівники медичного закладу СІЗО. Довідку підписали тільки чотири працівники СІЗО", – сказав О.ТУРЧИНОВ.

Він стверджує, що ті лікарі, які обстежували Ю.ТИМОШЕНКО, відмовилися підписувати цей документ. «Вони фальшують не тільки справи, вони фальшують не тільки експертизи, а зараз намагаються фальшувати навіть медичні заключення», – додав О.ТУРЧИНОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Колегія суддів Апеляційного суду Києва постановила продовжити розгляд по суті скарги екс-прем’єр-міністра на вирок у «газовій справі» завтра, 14 грудня о 10.00.

"Суд постановив про необхідність перерви для витребування довідки про стан здоров`я Юлії ТИМОШЕНКО. Розгляд апеляції у справі ТИМОШЕНКО перенести на 14 грудня на 10-ту годину", – оголосила рішення одна із суддів.

Сьогодні ж сторона державного обвинувачення внесла клопотання про доставлення Ю.ТИМОШЕНКО до суду на засідання, незважаючи на поганий стан її здоров`я.

"Ми вважаємо за доцільне повторно викликати її до суду", - сказав представник державного обвинувачення Олександр МИКИТЕНКО.

Прокурор нагадав, що за результатами обстеження Ю.ТИМОШЕНКО 12 грудня лікарі відзначили відсутність протипоказань для її доставлення до суду.

 

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